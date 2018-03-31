31 Mart 2018 21:54

Veliaht Prens Selman'dan ABD'ye Suriye mesajı

Veliaht Prens Selman'dan ABD'ye Suriye mesajı
Suudi Prens Selman, Time dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakına çıkacağız" açıklamasını değerlendirdi.
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan medyasına verdiği mülakatta, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

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