Rusya'dan 19 ülkeye misilleme

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde zinir gazıyla düzenlenen saldırının ardından Batı ile Rusya arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor.
Son olarak Rusya, İngiltere'ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.
Rusya, ABD'nin 60 diplomatını sınırdışı etme kararının ardından Almanya, Hollanda ve İtalya'nın dahil olduğu 19 ülkenin 49 diplomat ve 1 askeri ateşesinin de gönderileceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ'dan Rus diplomatların sınır dışı edilecek olmasına karşılık verme hakkını saklı tuttuğu ifade edildi
Rusya’nın sınırdışı edeceği diplomatların ülkeleri ve sayısı şöyle:
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
Litvanya: 3 diplomat
Hollanda: 2 diplomat
Letonya: 1 diplomat
İsveç: 1 diplomat
Estonya: 1 askeri ataşe
Çekya: 3 diplomat
Almanya: 4 diplomat
Ukrayna: 13 diplomat
Moldova: 3 diplomat
Romanya: 1 diplomat
Norveç: 1 diplomat
İspanya: 2 diplomat
Hırvatistan: 1 diplomat
Danimarka: 2 diplomat
İrlanda: 1 diplomat
Kanada: 4 diplomat