Netanyahu'dan gözdağı! Salona böyle geldi

Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail hava sahasında düşürüldüğünü belirttiği İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçasını göstererek "Tahran'ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail'in kararlılığını test etmeyin" dedi.

Münih'teki Güvenlik Konferansı'nda konuşan Netanyahu İran'ı 'dünyadaki en büyük tehdit' olarak niteledi, gerekirse sadece İran'ın Ortadoğu'daki müttefiklerine karşı değil, İran'a karşı da harekete geçebileceklerini söyledi.

Konuşmasında bu ay İsrail hava sahasında düşürüldüğü belirtilen İran yapımı bir İHA'nın parçasını gösteren Netanyahu "İsrail asle rejimin (İran) terör ilmeğini boynumuza geçirmesine izin vermeyecek. Gerekirse sadece İran'ın vekillerine karşı değil kendisine karşı da harekete geçeriz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu "Tahran'ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail'in kararlılığını test etmeyin" dedi.

'İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF, GÜZEL KONUŞARAK YALAN SÖYLÜYOR'

İsrail 10 Şubat'ta Suriye'den İsrail'e giren bir İran İHA'sını düşürdüğünü açıklamış, bunun üzerine başlayan İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarında 1982'den bir ilk kez İsrail'in bir F-16'sı düşürülmüştü. F-16'yı Suriye hava savunmasının düşürdüğü belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e seslenerek elindeki İHA parçasını gösteren Netanyahu "Bay Zarif bunu tanıdınız mı? Tanımalısınız çünkü bu sizin. Şüphesiz Zarif İran2ın Suriye2deki vartlığını inkar edecek. O güzel konuşarak yalan söylüyor" dedi.



​'İRAN, IRAK VE SURİYE'YE BİR KARA KÖPRÜSÜ YARATMAYA ÇALIŞIYOR'

Konferansta ilk kez söz alan Netanyahu, İran'ın Ortadoğu'daki etkisinin büyüdüğünü gösteren bir haritayı ABD'li ve Avrupalı diplomatlara göstererek "Maalesef IŞİD sıkıştırılırken İran içeriye giriyor, süregiden imparatorluğunu kurmak için Yemen'in güneyinden Ortadoğu'nun etrafını çevirmeye çalışıyor. Aynı zamanda İran'dan Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a ve Gazze'ye bir kara köprüsü yaratmaya çalışıyor. Bu bizim için çok tehlikeli bir gelişme" dedi.

UÇAK KAZASI NEDENİYLE İRAN'A TAZİYE

İran'da 66 kişinin öldüğü uçak kazası nedeniyle kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Netanyahu "İran halkı ile bir sorunumuz yok sedece onlara eziyet eden rejimle var" ifadelerini de kullandı.