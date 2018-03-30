Kosova'da MİT depremi! O isimleri koltuktan etti

Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefi görevden alındı.

Kosova'da dün Kosova polisi tarafından yakalanarak Türk makamlarına teslim edilen FETÖ mensupları olayı ardından Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi´yi görevden aldı.

Kosova Başbakanı daha önce MİT operasyonundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili gerekeni yapacağını açıklamıştı.

Kosova'da dün Kosova polisi tarafından yakalanarak Türk makamlarına teslim edilen FETÖ mensupları olayı ardından Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde içişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi´yi görevden aldı.

CUMHURBAŞKANI THAÇİ: GÖZALTILARDAN HABERİM YOKTU

Kosova'da dün altı FETÖ'cünün Kosova polisi tarafından tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi ardından, Kosova'da siyasiler birbirini suçlamaya başladı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, tutuklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını ve altı FETÖ'cünün tutuklamaların Kosova İstihbarat Ajansı - AKI ve İçişleri Bakanlığı ile Mülteciler Bürosu tarafından gerçekleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Thaçi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından daha önceden bazı isimler gönderildiğini, ancak listede bu kişilerin olmadığını söyledi.

BAŞBAKAN HARADİNAY: TUTUKLAMALARLA İLGİLİ BANA BİLGİ VERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi yanı sıra Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay da, tutuklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını açıkladı. Başbakan Haradinay, Türk vatandaşlarının tutuklanıp sınır dışı edilmeleriyle ilgili hiçbir kurum tarafından bilgilendirilmediğini belirtti. "Kosova Polisi ve Kosova İstihbarat Ajansı - AKI işbirliğiyle dün gerçekleşen bir operasyonla, altı Türk vatandaşı tutuklanıp sınır dışı edilmiştir" diyen Haradinay, bu eylemin belirsizliği nedeniyle anayasal ve yasal yetkileri doğrultusunda davranacağını söylemişti.