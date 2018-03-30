Dünyaca ünlü akademisyenlerden Boğaziçili öğrencilere destek

Aralarında Judith Butler ve Nancy Fraser’ın da olduğu 87 akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilere dönük gözaltı ve baskıları kınayan bir açık mektup kaleme aldı.

Evrensel’de yer alan habere göre, öğrencilerin savaş karşıtı eylemleri sebebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmesi ve akabinde gözaltına alınmasına tepki gösteren akademisyenler, tüm öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Metnin tamamı şöyle:

“Dünya üzerindeki akademik çevrelerin üyeleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilere yönelik son gözaltı ve tacizlere şiddetle karşı çıkıyoruz. 19 Mart 2018’de öğrenciler, Suriye’nin Afrin kentinde savaşan Türk askerlerini destekleyen, İslam Araştırmaları Kulübü’nün organize ettiği kampüs etkinliğine karşı bir eylem yaptı. Kampüsteki gözaltılar ve sonrasında öğrencilerin evlerine ve yurtlarına dönük polis baskınları, Türkiye’de siyasi ifadeyi ve muhalefeti kriminalize etmeye dönük rahatsız edici gidişatın devamı olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu öğrencilerden ‘teröristler’ olarak bahsetmiş ve onları Boğaziçi Üniversitesi’nden kovma sözü vererek öğrencileri herhangi bir üniversitede eğitim görme hakkından yoksun bırakmak istemiştir. Erdoğan’dan buna benzer sözlü saldırıları daha önce de duyduk ve bunlar binlerce akademisyenin, öğrencinin, sanatçının, insan hakları savunucusunun tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Türk hükümetine, gözaltındaki tüm öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz.

Türk hükümetine, öğrenciler hakkında siyasi söylemleri sebebiyle başlatılan tüm soruşturmaları ve gözaltıları sonlandırması çağrısı yapıyoruz.

Karşı karşıya oldukları büyük risklere rağmen cesurca muhalefetlerini ortaya koyan öğrencilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz.

Elimizdeki genel ve özel tüm imkanlarla bu öğrencileri destekleyeceğimizi bildiriyoruz.”