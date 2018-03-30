Lavrov: Kürtler olmadan...

Lavrov, Afrin bölgesindeki sükûnetin Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkesine uyularak sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’yla yaptığı görüşmeye dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lavrov, "Suriyeli Kürtlerle ilişkilerimiz, Irak, İran Türkiye gibi diğer ülkelerde toplumun bir parçası olarak yaşayan Kürtlerle de olduğu gibi değişmedi. Kürt halkı olmadan bu bölgede, Kürtlerin yaşadığı ülkelerin topraklarında hiçbir ihtilafın çözülemeyeceğine inanıyoruz” dedi.

"Gerilimi azaltma bölgelerinin sayısını artırma planımız yok"

ABD'nin Afrin etrafındaki durumda Kürt meselesini spekülasyon konusu yapmaya çalıştığını savunan Rus bakan, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin sayısının arttırılmasının şimdilik planlanmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Gerilimi azaltma bölgeleri, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaların birsonucu olarak kalmaya devam ediyor, güneybatı bölgesi Rusya, ABD ve Ürdün'ün katılımıyla oluşturuldu. En azından bu aşamada bölgelerin sayısını artırmak için herhangi bir planımız yok.”

"Afrin'de çatışmanın taraflarının anlaşmaya varmaları konusunda ısrarcıyız"

Rusya'nın Afrin bölgesindeki sükûnetin Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkesine uyularak sağlanmasından yana olduğunu kaydeden Lavrov, "Amerikalı meslektaşlarımızın Kürt faktörünü spekülasyon konusu yapmaya çalışması, ayrıca Kürt oluşumları kullanarak bir çeşit sıhhi kordon oluşturma çabaları, şu anda Afrin'de izlediğimiz sonuca neden oldu. Çatışmanın taraflarının anlaşmaya varmaları konusunda ısrarcıyız ve Afrin'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkesi tamamıyla korunarak normal hayata dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.