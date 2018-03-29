İtalyan gazetesi: Papa, ‘Cehennem yoktur’ dedi

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, La Repubblica’nın kurucusu ve eski yayın yönetmeni Eugenio Scalfari, daha önce birkaç kez yaptığı gibi Papa ile sohbetini gazetede yayımladı.

İtalyan medyasının en tanınmış isimlerinden olan ateist gazeteci Scalfari kendisini “Papa’nın arkadaşı” olarak tanımlıyor.

Scalfari’nin aktardığına göre Papa ile aralarında şu diyalog geçti:

Scalfari: Önceki görüşmemizde, bizim türümüzün bir süre sonra yok olacağını ve Tanrı’nın başka türler yaratacağını söylemiştiniz. Günah içinde ölen ve sonsuza kadar ceza çekmek üzere cehenneme giden ruhlardan söz etmediniz. Yalnızca iyi ruhların Tanrı’yı tefekkürüne izin verileceğini söylediniz. Peki ya kötü ruhlar? Nerede cezalandırılacaklar?

Papa: Cezalandırılmayacaklar, tövbe edenler Tanrı tarafından bağışlanır ve O’nu tefekkür edenlerin arasına girer. Tövbe etmeyenler ve bu yüzden bağışlanmayanlar ise yok olur. Cehennem yoktur, günahkar ruhların yok olması vardır.

‘Sözlerinin sadık bir dökümü değil’

Bu sözlerin kimi kesimlerden tepki çekmesi ve tartışma yaratması üzerine Vatikan basın ofisinden bir açıklama yapıldı. Vatikan’ın açıklamasında doğrudan ‘cehennem’ konusundaki sözlerine atıfta bulunulmadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Papa geçenlerde La Repubblica gazetesinin kurucusunu, Paskalya vesilesiyle özel bir görüşme için kabul etmiştir ancak kendisine herhangi bir mülakat vermemiştir. Bugün yayımlanan makalenin yazarının yer verdiği ifadeler Papa’nın ağzından çıkan sözcüklerin birebir alıntısı değildir, yazarın bunları yeniden düzenlemesinin sonucudur. Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa’nın sözlerinin aslına sadık bir dökümü olarak kabul edilemez.”