29 Mart 2018 18:36

'Sarkozy, yolsuzluk ve nüfuz ticaretinden yargılanacak'

'Sarkozy, yolsuzluk ve nüfuz ticaretinden yargılanacak'
Fransa medyası, eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamalarından yargılanacağını duyurdu.
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Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 20 Mart'ta gözaltına alınmış, adli denetim şartıyla serbest bırakılmıştı.

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