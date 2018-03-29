Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 20 Mart'ta gözaltına alınmış, adli denetim şartıyla serbest bırakılmıştı.
29 Mart 2018 18:36
'Sarkozy, yolsuzluk ve nüfuz ticaretinden yargılanacak'
Fransa medyası, eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamalarından yargılanacağını duyurdu.
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