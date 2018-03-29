Kuzey ve Güney Kore zirvesinin tarihi belli oldu

Kuzey ve Güney Koreli üst düzey yetkililerden oluşan heyetler, bugün sınır köyü Panmunjom'da bir araya geldi.

Yonhap'ın haberine göre, görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kim ve Moon'un 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafında "Barış Evinde" (Peace House) yapılacak zirveye katılacağı belirtildi.

Heyetlerin gelecek hafta çarşamba günü zirvenin güvenliği ve protokolünü ele almak üzere çalışma toplantısı yapılması konusunda mutabakata vardığı da kaydedildi.

Kuzey Kore heyetinin başkanı Ri Son-gwon, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, "Son 80 gündür daha önce rastlanmamış çok sayıda dramatik olay meydana geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

KUZEY KORE'DE NÜKLEER TESİSTE FAALİYET ARTIŞI

Bu arada Jane's Intelligence Review dergisinde yayımlanan analize göre, geçen ay çekilen uydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi'nde faaliyet artışını ortaya koydu.

Fotoğrafları inceleyen uzmanlar, deneysel hafif su reaktöründe bir ön testin başlatılmış, bir diğer reaktörün devreye sokulmuş olabileceğini ve her iki reaktörün nükleer silah için gerekli fisil maddesini üretmek amacıyla kullanılabileceğini ileri sürdü.

Analizde, uluslararası tetkikler olmadan reaktörün elektrik üretimi ya da silah yapımı için mi kullanıldığını kesin olarak söylemenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Kuzey Kore haberleri ve analizlerini içeren internet sitesi 38 North'da yayımlanan haberde de uzmanların, Yongbyon'daki bir diğer reaktörde faaliyet tespit ettiği, bunun "Kuzey Kore'nin büyük olasılıkla nükleer programı için plütonyum üretimini sürdürdüğü" anlamına gelebileceği kaydedildi.

Zirve, 2000 yılından bu yana iki ülkenin liderlerini bir araya getiren üçüncü buluşma olacak.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki son zirve 2007 yılında Roh Moo-Hyun'un iktidarı döneminde yapılmıştı.