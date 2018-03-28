İsrail, Gazze'ye 100'den fazla keskin nişancı gönderdi

Filistin’nin Gazze bölgesinde, İsrail’in kuruluş yıl dönümü olan 14 Mayıs’a kadar protestolar düzenlenecek. İsrail ordusu, bunun üzerine bölgeye 100’ün üzerinde keskin nişancı gönderdi.

Sputnik’in haberine göre, Gazze’de, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıl dönümü olan 14 Mayıs’a kadar 6 hafta boyunca protesto gösterileri düzenlenecek. Gazze Şeridi’nde cuma gününden itibaren sınırdaki beş çadır kentte toplanılması ve protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yapılıyor. Protestoların amacı, milyonlarca Filistinli mültecinin bugün İsrail sınırları içinde kalan topraklarına geri dönüş hakkına dikkat çekmek.

“Filistin halkında çok hassas, çok patlayıcı bir durumun geliştiğini” söyleyen İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, “70’inci yıl dönümü kutlamaları sırasında çok büyük meydan okumalarla karşılaşacakları” öngörüsünde bulundu.

‘ATEŞ AÇMA YETKİSİ VERİLDİ’

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Eizenkot, ”Özel kuvvetler başta olmak üzere tüm askeri birliklerden çağrılan 100’den fazla keskin nişancı konuşlandırdık. Hayati tehlike durumunda ateş açma yetkileri var” dedi. Eizenkot, protestolar sırasında İsrail’e sızma olmasına ya da sınıra diktikleri bariyerlerin zarar görmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

BM’nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, tüm taraflara itidal gösterme ve şiddetin tırmanmasından kaçınmak için gerekli adımları atma çağrısı yaptı.