28 Mart 2018 20:48

Donald Trump'a dava şoku

Donald Trump'a dava şoku
ABD'de yargıç, ABD Başkanı Donald Trum hakkında anayasaya ihlalden davaya izin verdi.
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