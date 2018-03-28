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28 Mart 2018 20:48
Donald Trump'a dava şoku
ABD'de yargıç, ABD Başkanı Donald Trum hakkında anayasaya ihlalden davaya izin verdi.
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