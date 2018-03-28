ABD: Ruslarla çatışmanın eşiğinden döndük

Amerika Bülteni’nde yer alan habere göre, hafta başında yaşandığı söylenen krize ilişkin olarak, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten bir açıklama geldi.

Bakanlığın basın ofisini ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, olayın Fırat nehrinin doğusunda Deyr-zor bölgesinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

Mattis, “Rus unsurlar” olarak nitelediği güçlerin daha ileri ve yakın konuşlanmak için hareket ettiğini beirtirken, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un görüşmesi sonrası krizin aşıldığını söylüyor:

“Rus unsurlar geri çekildi, biz de çok az çekildik.”

Deyrizor’daki krizin perde arkasında bir ay önce ABD’nin bölgedeki Suriye rejimi kuvvetlerine yönelik hava saldırısı yatıyor.

Söz konusu saldırıda Rusya adına savaşan paralı askerlerden 300 kadarının da öldürüldüğü basına yansımıştı.

Mattis, bu konuya şöyle cevap veriyor:

“Bunu hala yanıtlayamıyorum ama açıkçası bunun için çok ağır bir bedel ödediler.”

Mattis, Menbiç konusuna da değinerek, “bölgeye yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini, burası konusunda Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini” söylüyor.