Bir ülke daha Rusya büyükelçisini geri çekti

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizine bir ülke daha dahil oldu.

SPUTNİK - Lüksemburg, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi gerekçesiyle Rusya büyükelçisini geri çağırdı.

Rusya'dan sert açıklama: Misilleme yapacağız

İngiltere, ABD ve çok sayıda AB üyesinin Skripal olayından dolayı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması sonrası Lüksemburg, istişarelerde bulunmak üzere Moskova'daki büyükelçisini çağırdı.



Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lüksemburg hükümeti, yapılan saldırıyı en kararlı şekilde kınıyor ve İngiltere'nin olaydan büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu ve bunun başka hukuki açıklaması bulunmadığı yönündeki çıkarımlarına katılıyor" dendi.

LÜKSEMBURG RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETMEYECEK

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, dün yaptığı açıklamada, Lüksemburg'dan herhangi bir Rus diplomatı sınır dışı etmeyeceklerini belirtmişti.

İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya,16 AB ülkesi ve bazı Avrupa ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Bulgaristan, dün Rusya büyükelçisinin geri çağrıldığını duyurmuştu.

Rus diplomatları sınır dışı edecek ülkelerin listesi şöyle: ABD (60), Avustralya (2), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1), İrlanda (1).

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart pazar günü Londra'nın Salibury semtindeki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.