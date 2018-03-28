ABD'den o partiye destek!

Nauert, terör örgütü PYD/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye Gelecek Partisi' ile ilgili partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre Ankara ile Moskova’nın Tel Rıfat’ın TSK kontrolüne bırakılması karşılığında Rusya’nın da İdlib’e gelmesi konusunda bir anlaşma yaptığına dair iddiaları içeren haberler Nauert’e hatırlatıldı.

Nauert önce söz konusu haberleri görmediğini kaydetti. Rusya’nın Suriye içinde alan takası yapmasını ABD’nin nasıl değerlendirildiği yeniden sorulunca Nauert şunları söyledi; ‘Suriye Rusya’ya değil Suriye halkına ait. Putin’in kendilerine kalıcı askeri üsler kazandıracak bir Suriye tasarlamanın peşinde olduğunu biliyoruz. Orada kalmak istediklerini biliyoruz ama biz Suriye’nin yeniden Suriyelilere ait olduğunu görmek istiyoruz.’

SURİYE’DE SİYASİ ÇÖZÜM İSTEYEN HER PARTİYİ MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye Gelecek Partisi’ de Nauert’in gündemindeydi. Nauert, Suriye’de BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı Suriye’nin geleceği için siyasi müzakere sürecini öngören kararına saygı duyan her siyasi partiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Nauert, ‘Suriye’deki korkunç durumdan çıkışı askeri değil siyasi çözümde gören bütün grupları elbette destekleriz’ dedi. ‘Suriye Gelecek Partisi size göre YPG/PYD’nin bir parçası mıdır?’ sorusu üzerine Nauert, yeni partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

‘Guta gibi Afrin’de TSK’nın yürüttüğü operasyonun kınanmasını gündeme almanız söz konusu mu?’ şeklindeki soruyu ise Nauert, ‘Bildiğim kadarıyla BMGK’nın gündeminde böyle bir şey yok. O nedenle yorum yapmayacağım’ diye yanıtladı.