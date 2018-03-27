Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail medyası, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah Sağlık Merkezi'ne götürüldüğünü ve muayane edilmekte olduğunu bildirdi.

Y Net News'in aktardığına göre, Netanyahu daha önce geçirdiği hastalığın nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorunun, daha önce Netanyahu'ya istirahat etmesi gerektiğini söylediği, ancak Netanyahu'nun bu uyarıyı dikkate almadığı belirtiliyor.

Netanyahu daha önce boğaz enfeksiyonu nedeniyle pek çok randevusunu iptal etmek zorunda kalmıştı.

İsrail Başbakanı'nın hastaneye kaldırılması, İsrail polisi tarafından eşiyle birlikte hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak sorguya çekilmesinin birkaç gün sonrasına denk geldi.

Ayrıntılar geliyor...