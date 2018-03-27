İbadi'den flaş Sincar açıklaması

İbadi, "Sincar'da hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına müsamaha göstermeyiz" dedi.

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, başkent Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında Sincar bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik’in haberine göre Abadi, Sincar’da güvenliği sağladıklarını ve bunun için Suriye sınırına kadar takviye askeri güç gönderdiklerini söyledi. Abadi, “Orada (Sincar’da) ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen Abadi, “Türkiye Başbakanı, Irak’ın sınır ve egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti” dedi.

Irak’ta yabancı güç bulunmasına ilişkin soru üzerine Abadi, “Karada hiçbir yabancı askeri güç bulunmuyor. Irak’ta bulunan yabancı askeri üslerin denetimi de bizim güvenlik güçlerimizin elinde bulunuyor. Güçlerimizin eğitimi ve lojistik destek için yabancı güçlere ihtiyacımız sürüyor” ifadelerini kullandı.