Aileler 'intikam tecavüzü' için anlaştı

Bir kadına tecavüz eden saldırgan, hakkında yasal işlem başlatılmaması karşılığında, kurbanın erkek kardeşinin kendi kız kardeşine tecavüz etmesini kabul etti. İki ailenin ‘tecavüz pazarlığı’ açığa çıkınca, her iki aileden toplamda 12 kişi tutuklandı.

Akıl almaz olay geçen salı günü Pakistan’ın Pencap eyaletinde yaşandı. Pencap’ın Toba Tek Singh şehrine bağlı Pir Mahal bölgesinde, 20 Mart tarihinde bir tecavüz vakası meydana geldi. Yerel basın, saldırganın ailesinin özür dilemek ve konuyla ilgili uzlaşma sağlamak üzere kurbanın ailesini ziyaret ettiğini yazdı.

Kurbanın ailesini, saldırganı affetmeyi kabul etmeleri karşılığında, ailenin erkek çocuğunun saldırganın kız kardeşine tecavüz etmesini şart koştu. Saldırganın ailesi de, bu mide bulandıran pazarlığı kabul etti ve ‘intikam tecavüzü’ gerçekleşti. Aile toplantısına 12 kişinin katıldığı belirtilirken, intikam tecavüzü de ilk tecavüzden 1 gün sonra, 21 Mart tarihinde gerçekleşti.

İlk tecavüz vakasının ardından ailelerin şikayetçi olmaması üzerine bir polis memuru tarafından olay açığa çıkarılmış. Pir Mahal polis memurlarından Shaukat Ali Javed, durumu farkederek müdürüne bildirmiş. Olayın ortaya çıkması üzerine, aralarında ikinci tecavüz kurbanı kadın da dahil 4 kadının olduğu 12 kişi tutuklandı.