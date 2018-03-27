O ülkede taksiciler Uber'e karşı ayağa kalktı

Türkiye ve dünyadaki Uber tartışması tüm gerilimiyle sürüyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de taksi sürücüleri, internet üzerinden taksi hizmeti sunan Uber'in ülkede hizmet vermesini protesto etmek için düzenledikleri eylemlerle bazı ana yolları ulaşıma kapattı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir Uber şoförünün kadın yolcuyu darp ettiği iddia edilmiş. Sürücü gözaltına alınsa da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AVRUPA'DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Uber ile taksiciler arasındaki gerilim sadece Türkiye'de değil tüm dünyada etkisini gösteriyor.

Avrupa'da da taksiciler Uber'e karşı protestolarını sürdürüyor. Dün gece Ekvator'da da Uber'e karşı geniş kapsamlı protestolar düzenlendi.