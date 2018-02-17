O ülke Orhan Pamuk'tan vazgeçti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Nobel edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk'a 'fahri vatandaşlık' verme planından vazgeçti. Söz konusu onursal ödülün verilmesiyle yetkili olan, Saraybosna Belediyesi bünyesindeki komite, daha önce verdiği kararı iptal etti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, önceden 7 komite üyesinin oy birliğiyle kabul edilen kararın iptaliyle ilgili Komite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhalefette yer alan sosyal liberal Bizim Partimiz (Nasa Stranke) üyesi siyasetçi Samir Fazliç, AFP'ye yaptığı açıklamada, yapılan ikinci oylamada dört üyenin 'hayır' oyu kullandığını belirtti. Fazliç, ikinci oylamadaki tutumun "Pamuk'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği siyasete muhalif tavrı' ve 'Erdoğan korkusu' olduğunu savundu.

'KÖLE RUHLU SİYASET'

Muhalefette yer alan Sosyal Demokrat Parti ise, bir açıklama yayınlayarak kararı 'köle ruhlu siyaset' ifadesiyle eleştirdi.

Savaş dönemi Saraybosnasıyla ilgili bir film senaryosu yazdığı belirtilen Pamuk, söz konusu fahri vatandaşlık ödülüne Saraybosna'daki yerel bir kitabevi tarafından aday gösterilmişti. Kitabevinin müdürü Demir Uzunoviç, komitenin Pamuk'un "Saraybosna için yeterince önemli olmadığını" düşündüğünü söyledi.

Yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada kararın gerçek nedenini "hâlâ bilmediklerini" söyleyen Uzunoviç, "Pamuk'un kent için yeterince önemli olmadığını söylemek anlaşılabilir bir gerekçe değil. Bu argüman tamamıyla absürd" şeklinde konuştu.

Uluslararası Yazarlar Derneği PEN'in Bosna şubesinin de Pamuk'a 'samimi özürlerini' ilettiği bildirildi.