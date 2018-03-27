Trump o iddialara cevap verdi

Melania Trump ile 2005 yılında evlenen Trump, iddiaları ilk günden bu yana ‘şiddetli bir dille’ yalanlıyor. Süreçte son olarak Daniels, açıklamaları nedeniyle ‘tehdit edildiğini’ açıklamıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Raj Shah, bugün düzenlediği basın toplantısı sırasında, “Başkan, Daniels’ınöne sürdüğü hiçbir iddianın doğru olduğuna inanmıyor” dedi ve ekledi: “Başkan güçlü bir şekilde, açıkça ve sürekli olarak öne sürülen iddiaları reddetmekte. Öne sürdüğü iddialarla ilgili tutarsız olan bir kişi varsa o da iddia makamıdır.”

Daniels ne dedi?

Daniels söz konusu iddiasını CBS televizyonunda dile getirdi.

Daniels, 2011 yılında Las Vegas’taki bir otoparkta yanına yaklaşan kişinin kendisine “Trump’ı rahat bırak” dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, “Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz” dediğini öne sürdü.

Daniels, Trump ile zorla birlikte olmadığını da belirterek, 2006 yılında yaşandığını öne sürdüğü geceyi anlattı.

Trump ile ünlülerin katıldığı bir golf turnuvasında tanıştığını, otel odasındaki yemek teklifini kabul ettiğini, odada kapağında Trump’ın olduğu bir dergiyle nasıl şakalaştıklarını şöyle anlattı: “Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım.”

Daniels, ‘cinsel anlamda etkilenmemiş’ olmasına karşın Trump ile birlikte olduğunu da söyledi ve ekledi: “Hayır demedim. Burada kurban değilim.”

Daniels birlikteliğin prezervatif kullanılmadan gerçekleştiğini de ekledi.

Avukat doğrulamıştı

Daniels’ın 2011 yılında girdiği yalan makinesinden geçtiği ortaya çıkmıştı.

Trump’ın avukatı Michael Cohen, Daniels’a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Daniels’in şikayet dilekçesinde, Cohen’in gözünü korkutarak kendisini sessiz kalmaya zorladığı öne sürülüyor.

Wall Street Journal’ın 2016’daki seçimlerden önce Daniels ile bir gizlilik sözleşmesi yaptığı haberi üzerine ilişki yeniden gündeme gelmişti.