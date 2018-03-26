ABD'den kritik Rusya kararı!

İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizinde çok sayıda ülke Rusya'ya peş peşe sert adımlar atacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rus vatandaşını 'ajan' olarak niteleyerek bu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı. Öte yandan, Trump Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nu kapatma kararı aldı.

AFP haber ajansı, Almanya'nın Rusya'ya bağlı 4 diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını yazdı. Almanya'nın kararının Rusya'nın İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanın ölümüyle Rusya'nın bağlantısı nedeniyle aldığı ifade ediliyor.

ABD'Yİ TERK ETMELERİ İÇİN 7 GÜN SÜRE

Ülkeden gönderilmesi kararı alınan Rus diplomatlara ABD'den ayrılmaları için 7 gün süre verildiğini belirten ABD'li yetkililer, 'Rus istihbaratının eylemlerinin giderek saldırganlaştığı' gerekçesinin alınan kararda etkili olduğunu savundu.

Trump bu kararı Fransa, Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleriyle koordineli şekilde verdi.

ABD'NİN KARARINA RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD ve 14 Avrupa ülkesinin adımlarının ardından açıklama yaptı.

Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar" ifadesini kullandı.

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Washington'ın bu adımına karşılık olarak, Rusya'dan da en az 60 ABD'li diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi.