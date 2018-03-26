Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya’nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen yangına ilişkin olarak, Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev’e bir taziye mesajı gönderdi

Yıldırım, gönderdiği mesajda şunları belirtti:

"Sayın Başbakan, Rusya'nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çocuklar dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir teessürle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve metanet, şahsınızda dost Rus halkına ve Hükümetinize, Milletim, Hükümetim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."