Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede Tsunami uyarısı verildi.
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Endonezya'da deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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