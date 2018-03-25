25 Mart 2018 23:52

Endonezya'da deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede Tsunami uyarısı verildi.

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