İsrail'de üniversite hocalarına yasak geliyor

KUDÜS (ANKA) - Girişime sert tepki gösteren üniversite rektörleri ise “bir siyasi düşünce polisi olarak kullanılmayacaklarını” bildirdiler.

Haaretz gazetesine göre, İsrail Yüksek Öğrenim Kurulu’na bağlı bir alt komisyon, akademisyenlere yönelik yasaklar içeren “ahlak kuralları”nı benimsedi.

Eğitim Bakanı Naftali Bennet’in başkanlığındaki komisyonunca benimsenen kurallarla akademisyenleri İsrail’e boykot çağrılarının yanısıra “siyasi inançlara dayalı ayrımcılık” ve dersler kapmasında parti propagandasının yapılaması da yasaklanıyor.

-“SİYASİ SANSÜR”-

Ancak üniversite rektörlerinin söz konusu kuralları sert dille reddettiklerini yazan Haaretz’e göre, rektörler tarafından yapılan açıklamada, “hükümet için siyasi düşünce polisi olarak kullanılmayı” kabul edilmeyeceği belirtilirken, söz konusu “ahlak kuralları”için “akademik özgürlüğünün en temel ilkelerini ayak altına alan siyasi sansür” nitelemesi yapıldı.

Bu arada, İsrail’deki yüksek öğrenim kurumlarında hem hocalara hem de idari personele yönelik olarak 2019 yılı başından itibaren geçerli olması istenen kuralların Yüksek Öğrenim Konseyi’nce uygulanıp uygulanamayacağı konusunda komisyon üyeleri arasında tereddütlerin bulunduğu belirtiliyor.