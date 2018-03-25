AB'nin gündemi vergi ve Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüksek gümrük vergileri ve Türkiye ile ilişkilerde yaşanan sıkıntılar, Avrupa Birliği’nin gelecek haftadaki başlıca gündem maddeleri olarak görülüyor.

BRÜKSEL (ANKA) - EUObserver, AB’nin gelecek haftaki gündemini irdelediği haberinde, “Tarifeler meselesi henüz çözüme kavuşmazken AB ile ABD arasındaki ticaret kavgası, muhtemelen siyasi gündeme hakım olacak” değerlendirmesini yapıyor.

AB liderlerinin 22-23 Mart günlerinde Brüksel’de yapılan zirvede, “ABD’nin tehditlerine karşı birleşik bir cephe” sergiledikleri belirtilen haberde, AB’nin söz konusu gümrük vergilerinden 1 Mayıs’a kadar muhaf tutulmuş olsa da sorunun devam ettiğine dikkat çekiliyor.

-VARNA’DA “YOĞUN” GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR-

EUObserver, AB’nin haftalık gündemi bağlamında gümrük vergileri krizinin yanısıra pazartesi günü AB liderleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak olan zirve toplantısına vurgu yaptığı haberinde, Varna’daki görüşmeleri “yoğun” geçmesi beklentisini dile getiriyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Varna Zirvesi konusunda “karışık duygular” içinde olduğu açıklamasına işaret edilirken toplantı “AB’nin kısa bir süre önce ‘yasa dışı eylemler’ olarak nitelediği Ankara’nın Doğu Akdeniz ve Ege’de faaliyetlerine ilişkin meseleler devam ederken ‘sarsılan‘ ilişkileri iyileştirmeye” yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği “münhasır ekonomik bölge”deki sondaj çalışmalarını “bloke etmek için bölgeye savaş gemilerini gönderdiğini” yazan EUObserver, Türkiye’nin Mart başında askeri yasak bölgesine giren iki Yunan askerinin tutuklanması olayına da değiniyor.

TSK'nın Afrin operasyonu ve tutuklu gazetecilerin Varna’da ele alınacak konular arasında görülüyor. Bu çerçevede Avrupa Parlamentosu’nun 75 kadar üyesi tarafından Varna zirvesine katılacak Junker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a gönderilen mektupta “onlarca gazetecinin serbest bırakılması için Ankara’ya başkı yapmaları istendiği" de belirtiliyor.