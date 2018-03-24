(DHA) – ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre Papua Yeni Gine’nin Yeni Britanya eyaletindeki Rabaul kentine 176 kilometre uzaklığında 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Verilere göre depremin 67 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
24 Mart 2018 15:04
Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine’nin Yeni Britanya bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Çok Okunanlar
-
Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem
-
AB, Moskova’daki elçisini geri çağırdı
-
Dışişlerin’den Fransa için kınama
-
Trump onayı verdi: 1,3 trilyon dolar
-
Erdoğan Macron'la görüştü
-
'Türkiye ile Varna zirvesi kolay geçmeyecek'
-
Savaş gemileri de karşı karşıya!
-
'Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı...'
-
Merkel'den Türkiye açıklaması
-
Çipras'tan ‘Ege denizi' çıkışı