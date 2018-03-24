AB, Moskova’daki elçisini geri çağırdı

AB, İngiltere ile dayanışmanın sadece sözde kalmayıp eyleme dönüştürülmesi için Moskova’daki büyükelçisini geçici olarak geri çağırma kararı aldı.

ESKİ Rus ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de sinir gazı saldırısına uğramasının ardında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğuna kanaat getiren AB, İngiltere ile dayanışmanın sadece sözde kalmayıp eyleme dönüştürülmesi için Moskova’daki büyükelçisini geçici olarak geri çağırma kararı aldı.

Geçici geri çekmenin danışma amaçlı olduğu belirtiliyor. AB’nin Brüksel’deki zirvede devreye soktuğu bu adımın bazı üye ülkelerin koordineli adımlarıyla desteklenmesi öngörülüyor.

‘SINIR DIŞI’ SEÇENEĞİ

Bazı üye ülkelerin Rusya’ya karşı atmayı düşündüğü adımlar arasında Rus diplomatların sınır dışı edilmesi bulunuyor. Bu adıma karar verilmesi halinde koordineli şekilde yapılması ve bazı üye ülkelerin aynı anda aynı sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesi opsiyonu üzerinde duruluyor. Ortak hareket etmenin en önemli nedenlerinden biri, kimsenin bu adımı ilk atan olmak istememesi. Fransa ve Almanya, İngiltere’ye güçlü destek verip sonuç bildirisindeki ifadelerin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Zirvede, Rusya’ya yönelik bir ek yaptırım ise gündeme gelmedi.(hürriyet)