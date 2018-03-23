Çipras'tan ‘Ege denizi' çıkışı

"Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege'de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum."

Yunan basınında sık sık dile getirilen, ‘Türkiye’nin Ege denizinde sıcak temas yaratmak istediği’ yönündeki iddiaları ‘saçma’ bulduğunu belirten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege’de böyle bir temas yaratan tarafın ‘kendi ayağına kurşun sıkacağı’nı söyledi. Çipras, ‘Türklerin bu kadar aptal olmadıkları’ yorumunda bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Çipras, Türkiye'nin "Ege'de sıcak temas yaratmak istediği" yolundaki senaryoları "saçma" bulduğunu belirterek, "Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege'de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum" dedi ve ekledi: "Çünkü Ege'de böyle bir sıcak temas yaratacak olan kendi ayağına kurşun sıkmış olur."

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı izlediği siyasette 'kalite değişikliği' oldu

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı izlediği siyasette "kalite değişikliği olduğunu" savunan Çipras, "Bu değişiklik oldukça düşündürücüdür" dedi. Yunanistan Başbakanı bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini AB liderlerine aktardığını vurguladı.

Çipras, Yunanistan sınırlarının aynı zamanda AB'nin doğu ve güneydoğu sınırları olduğunu, Yunanistan'ın AB ülkeleri ile arasında uzun mesafe olmasına rağmen, kendi egemenlik haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu söyledi.

AB ülkeleri arasında Türkiye'nin üyeliğini destekleyen yegane ülkenin Yunanistan olduğunu savunan Çipras, Yunan hükümetinin bunda samimi olduğunu ve Pazartesi günü yapılacak AB-Türkiye Zirvesi'nde de ilişkilerin kopmaması yönündeki görüşlerini liderlere anımsattığını belirtti.

Tutuklu Yunan askerleriyle ilgili ne dedi?

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri ile ilgili soruları da yanıtlarken "Olağan bir olayın başka taraflara çekilerek krize dönüştürülmesi olasılığının iki ülke arasındaki güven ortamında derin bir çatlak yaratacağını" söyledi. Çipras, "gerek tutuklu askerlerin bir an önce yargılanıp serbest bırakılması için gerekse Yunanistan'ın Türkiye'nin Ege ve Doğu akdenizdeki faaliyetlerinden duyduğu endişelerin, AB liderlerinin ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmelerde gündeme getirileceğini" vurguladı.