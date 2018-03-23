Eski Playboy modelinden çok konuşulacak Trump iddiası

Eski Playboy modeli Karen McDougal, ABD Başkanı Donald Trump ile 2006 yılında 10 ay süren bir ilişki yaşadığını ve Trump'ın kendisine seks karşılığında para vermeye çalıştığını öne sürdü.

CNN televizyonuna konuşan McDougal, ilk buluşmalarında Trump'ın kendisine para vermeye çalışması üzerine ağlayarak eve döndüğünü söyledi.

Başkan'ın eşi Melania'dan "10 aylık bu ilişki nedeniyle" özür de dileyen McDougal, "Bana yapılmasını istemezdim" diye konuştu.

Trump ise iddiaları reddediyor.

McDougal hikayesini özel haber olarak yayınlayacak bir gazete ile 2016 yılında 150 bin dolarlık bir anlaşma yapmış.

Fakat anlattıkları hiç bir zaman yayınlanmamış ve McDougal bu anlaşmanın konuşmamasını sağlamak için bir tuzak olduğunu ileri sürüyor ve gazeteyi anlaşmanın iptali için mahkemeye götürüyor.

McDougal Trump ile ilgili ilişki ya da cinsel saldırı iddialarıyla davacı olan üç kadından biri.

Diğer iki kadını da hatırlatalım:

Porno yıldızı: Stormy Daniels

Porno yıldızı Stormy Daniels ya da gerçek adıyla Stephanie Clifford Trump ile 2006 yılında aylarca süren bir ilişki yaşadığını iddia ediyor.

Daniels, Trump'ın avukatlarının kendisine 2016 başkanlık seçimlerinden hemen önce bu konuda konuşmaması için 130 bin dolar para ödediklerini de anlatıyor.

Porno yıldızı bu avukatlarla yaptığı anlaşmanın kendisine zorla kabul ettirildiğini söyleyerek geçersiz sayılması için dava da açtı.

Bu yılın başlarında Daniels'in InTouch dergisine Trump ile ilişkisi hakkında 2011 yılında vermiş olduğu bir mülakat ortaya çıkmıştı.

CBS televizyonunun ele geçirdiği bir poligraf testinde Daniels'ın doğruyu söylediği sonucuna varılıyordu.

Başkan Trump porno yıldızıyla bir ilişki yaşamadığını söylüyor.

Trump'ın avukatları ise Daniels'i varılan "sessizlik" anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 milyon dolar tutarında tazminat talebiyle dava etti.

CBS televizyonu Pazar günü Daniels ile yapılan bir mülakatı yayımlayacak.

Apprentice programı yarışmacısı: Summer Zervos

Apprentice (Çırak) adlı yarışma programına katılan Summer Zervos, 2016'daki başkanlık yarışı sırasında Trump hakkında cinsel taciz iddialarını gündeme getirmişti.

Zervos Trump'ı 2007 yılında Beverly Hills otesinde kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor.

Trump'ın iş olanaklarını tartışmak üzere bir araya geldiklerinde kendisine sarkıntılık yaptığını ve "cinsel organlarını kendisine sürttüğünü" söylüyor.

Başkanlığa seçildikten sonra Trump bu iddiaları yalanlamış ve Zervos ve hakkında suçlamalar getiren diğer kadınları, şöhret, para hırsı ya da politik sebeplerle hareket eden "hasta" insanlar diye tanımlamıştı.

Zervos 2017 yılında Trump'a karşı bir hakaret davası açtı fakat Trump'ın avukatları başkanın görevdeyken bu konuda dava edilemeyeceğini savundular.

New York'ta bir yargıç yakınlarda bu yöndeki kararı bozdu. Dolayısıyla Zervos'un açtığı dava devam edecek.

(BBC Türkçe)