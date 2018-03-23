İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiyi 500 milyon lira dolandıran Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığının belirlenmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
23 Mart 2018 18:22
Çavuşoğlu'ndan Uruguay'a Çiftlik Bank telefonu
Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı belirlenmişti.
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