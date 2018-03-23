23 Mart 2018 18:22

Çavuşoğlu'ndan Uruguay'a Çiftlik Bank telefonu

Çavuşoğlu'ndan Uruguay'a Çiftlik Bank telefonu
Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı belirlenmişti.
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İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiyi 500 milyon lira dolandıran Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığının belirlenmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

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