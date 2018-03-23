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23 Mart 2018 16:16
PKK hakkında flaş Sincar iddiası
Yerel kaynaklar terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığını duyurdu.
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PKK hakkında flaş Sincar iddiası
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