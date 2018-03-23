Fransa'da rehine krizi: Saldırgan öldürüldü

Son dakika haberi! Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı. Operasyon sonrası saldırganın öldürüldüğü ve rehinelerin kurtarıldığı açıklandı. Olayda iki de yaralı var.

Fransa İçişleri Bakanı'nın Trebes kentinde hareket ettiği ifade ediliyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişi Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı belirtildi. .

Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü DAEŞ adına gerçekleştirdiğini yazdı.

"İKİ POLİS YARALANDI" İDDİASI

Öte yandan RTL radyosu, Trebes şehrinin yakınında bulunan Carcassonne'da bir araçtan, yol kenarındaki polislere ateş açıldığını ve 2 polisin yaralandığını duyurdu. Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.