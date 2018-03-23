Avustralya’da balinalar karaya vurdu

Avustralya’da 150 kısa kanatlı pilot balina toplu olarak karaya vurdu; 75'i öldü. Balinaların karaya vurma sebebi henüz bilinmiyor

Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünce (DBCA) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu’nda karaya vuran balinalardan 75’inin öldüğü belirtildi.

Koyda avlanan bir balıkçının ihbarı üzerine bölgeye giden kurtarma ekipleri, diğer balinaların yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara çok sayıda gönüllü de katılıyor.

DBCA’dan Jeremy Chick, gönüllülerin de yardımıyla balinaları hayatta tutmaya ve yeniden denize döndürmeye çalıştıklarını söyledi.