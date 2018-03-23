Karl Marx trafik ışığı figürü oldu

(Deutsche Welle Türkçe) Almanya'nın Trier kentinde trafik artık Karl Marx felsefesine göre işleyecek. Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe, 5 Mayıs 2018'de 200'üncü doğum yıl dönümü kutlanacak olan Marx'ın silüetinin yansıdığı bir trafik ışığını törenle hizmete açtı.

Komünizmin rengi olarak kabul edilen kırmızı Karl Marx figürü, iki elini yana açmış vaziyette yayalara "Bekleyin” diyor. Yeşil Marx figürü ise koltuk altında bir kitapla yayalara bakarak yürüyor. Her ne kadar bu yönde bir ibare bulunmasa da kara kaplı kitap muhtemelen Karl Marx’ın ünlü eseri “Das Kapital”ı tasvir ediyor.

Marx’ın eseri "Kapital” Almancada “sermaye” anlamına geliyor. Eser, kapitalizme tepki olarak yazıldı. Ancak Trier Belediyesi, komünizmin fikir babasını, 200’üncü yıldönümünü vesilesiyle tam bir "sermaye aracı” olarak kullanmaktan geri durmuyor. Bu yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğraması beklenen kentte, turistler için Karl Marx görünümlü banyo ördeğinden yine onun tasvirlerinin yer aldığı çeşitli hediyelik eşyalara kadar çok sayıda ürün satışa sunulmuş durumda.