Trump cephesinde bir istifa daha

Rusya’nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada, ABD Başkanı Donald Trump’ı temsil eden avukat John Dowd istifa etti.

BBC Türkçe’nin New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, adı açıklanmayan bir kaynak, baş avukat John Dowd’un, “Trump’ın gittikçe artan bir şekilde tavsiyelerini görmezden gelmesi” nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

John Dowd ise Washington Post gazetesine gönderdiği e-postada, “Başkanı seviyorum ve ona iyi dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Dowd geçen hafta Adalet Bakanlığı’na soruşturmaya son verme çağrısı yapmış ve Trump adına konuştuğunu söylemişti. Daha sonra ise Trump adına değil kendi adına konuştuğunu belirtmişti.

John Dowd, Trump’ın uzun zamandır avukatlığını yapan Marc Kasowitz’in istifası sonrası geçen yaz avukat ekibinin başına geçmişti.