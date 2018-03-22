Macron'dan 'Afrin' açıklaması: Desteklemeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, TSK'nın denetimine giren Afrin'le ilgili ''Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz" dedi.

AB ile Türkiye ilişkilerinin normale dönmesi gerektiğini belirten Macron, bu konuda Fransa'nın elinden geleni yapacağını söyledi.

Brüksel'deki AB liderler zirvesi öncesi gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrin konusunda her zaman net olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin güvenliğini göz önünde bulunduruyoruz ancak.."

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili şunları söyledi:

''Türkiye’nin güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak Suriye gibi egemen bir ülkede işgali hiçbir zaman desteklemeyeceğiz. Ülke savaş durumunda olsa bile.''

"AB-Türkiye ilişkileri normale dönmeli"

Macron, AB'nin Türkiye ile olan diyaloğu çerçevesinde ilişkilerin normale döndürülmesi gerektiğini ve Fransa'nın bu anlamda elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Macron, göreve gelir gelmez, selefi François Hollande'ın Suriye politikasında revizyona gitti.