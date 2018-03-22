22 Mart 2018 22:54

Facabook skandalıyla ilgili AB'den sert çıkış

Facabook skandalıyla ilgili AB'den sert çıkış
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk oturumunun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Donald Tusk, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel veriler ve seçim sonuçlarına müdahale konusunda, "Net olan şu ki vatandaşların mahremiyeti ve kişisel verileri tam olarak korunmalı. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. AB ve üye ülkelerin ilgili düzenlemelerine saygı göstermek mecburidir." ifadesini kullandı.

Liderlerin, dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunu tartıştıklarını belirten Tusk, bu konuyu gelecek zirvede tekrar değerlendireceklerini dile getirdi.
Tusk, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "Durum iyi ama bütün sorunlarımız çözülmedi. Korumacı ekonomi politikalarından küresel olarak uzak durmalıyız. Bu politikalar istihdamı da riske sokuyor. Bu konuda ABD ile diyalog çok önemli." dedi.

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