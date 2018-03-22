Erdoğan-Trump görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme konusunda açıklama yaptı.

Beyaz Saray, işbirliği güçlendirilecek, görüşmede bölgesel konular ele alındı dedi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan İbrahim Kalın da "Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edildi." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: TRUMP İLE ERDOĞAN KARŞILIKLI KAYGILARIN GİDERİLMESİNİ TAAHHÜT ETTİ

Beyaz Saray’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Beyaz Saray’ın iki cümlelik açıklamasında şöyle denildi:

‘Başkan Donald Trump, NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak iki ülke arasındaki güçlü ilişkinin önemini teyit etmek ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. İki lider ortak stratejik sorunlara ilişkin işbirliğini kuvvetlendirecek çabaları sürdürmeyi ve iki ülkenin de ilişkileri etkileyen kaygılarını gidermeyi taahhüt ettiler.’

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi konularında mutabık kaldı.

Son olarak 24 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekatının başlamasından 4 gün sonra görüşen Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü. İki lider arasında akşam saatlerinde gerçekleşen kritik görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ı Beştepe’de kabul ettiği saatlere denk gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını belirterek şunları kaydetti:

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam (dün) bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır.”(hürriyet)