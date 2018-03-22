Trump'tan çelik vergisinde geri adım

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatında yapılan vergi artışından AB üyeleri ve 6 ülkeyi muaf tutma kararı verdi. ABD, bu ülkelerle yapılan görüşmeler sonuçlanana kadar, yeni vergileri uygulamayacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile 6 ülkenin çelik ve alüminyum ithalat için yeni gümrük vergileri uygulanmasını geçici olarak durdurma talimatı verdi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer; ABD Başkanı Trump’ın, daimi bir çözüm bulunması için görüşmeler devam ettiği gerekçesiyle, bazı ülkelerden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına yeni vergi uygulanmamasını istediğini açıkladı.

Trump’ın verdiği talimata göre AB üyesi ülkeler ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika ve Güney Kore’ye de ek gümrük vergilerinin geçici olarak durduruldu.

Trump, ABD’ye düşük maliyetli çelik ve alüminyum mal satan devletleri damping yapmakla suçluyordu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Washington’un çelik ve alüminyum ürünlerine getireceği ek gümrük verilerinden AB’nin muaf tutulması çağrısında bulunmuştu.

ABD’nin Cuma günü yürürlüğe girecek yeni düzenlemesi çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 vergi artırımı öngörülüyor.