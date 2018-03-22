31 yıl hapis yattı: 1 milyon dolar tazminat alacak

Tennessee Eyaleti Tazminat Komitesi'nin kararı oybirliğiyle aldığı öğrenildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 1978'de tecavüz ve soygun suçlamalarından hüküm giyen McKinney, 2009'da serbest bırakılmış ve Aralık ayında resmen aklanmıştı.

Bu zamana kadar Tennessee eyaletinin ödediği en yüksek miktardaki tazminatı kazanan McKinney'e hapisten çıktığında ilk olarak sadece 75 dolar ödenmişti.

McKinney'nin avukatı, "Valiye ve komiteye teşekkür ederiz. Şu ana kadar ödenen en büyük miktar. Hiç kimse daha önce bu kadar uzun süre yanlış bir şekilde mahkum edilmemişti" dedi.