22 Mart 2018 13:17

Çekya'da patlama

Çekya'da patlama
AFP, Çekya'da büyük bir kimyasal tesiste patlama gerçekleştiğini, şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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