Zuckerberg'den tarihi bir itiraf daha!

Veri skandalıyla ilgili Facebook hesabından "hata yaptık" açıklamasında bulunan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'den, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine karışması iddiasına ilişkin de açıklama geldi.

Facebook'un CEO'su, şirketin seçimler sırasında sorunlara yeterince hakim olmadığını söyledi.

Milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz toplanan kişisel verilerin ABD ve İngiltere'de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara karşı yazılı bir açıklama yaparak sessizliğini bozan Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, saatler sonra CNN kanalına verdiği mülakatta soruları yanıtladı.

Zuckerberg mülakatta, ABD seçimlerine dış müdahale iddiaları, Facebook'un veri sızıntısı skandalı ve "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın Facebook üzerinden sahte haberler ve reklamlar kullandığı iddialarına yanıt veren Zuckerberg, "Açıkçası, Rusya'nın seçimlere müdahalesi veya sahte haberler olsun, 2016'da birtakım sorunlara yeterince hakim değildik." ifadesini kullandı.