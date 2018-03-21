21 Mart 2018 11:19

Kabil'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Kabil'de patlama! Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
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