AYRINTILAR GELİYOR..
21 Mart 2018 11:19
Kabil'de patlama! Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Çok Okunanlar
-
İsrail kabul etti: Biz vurduk
-
Kabil'de patlama! Ölü ve yaralılar var
-
ABD'den Menbiç açıklaması
-
Avrupa Konseyi'nden Öcalan raporu
-
AİHM'den, Cem Uzan'ın Erdoğan sözleri hakkında flaş karar
-
Sarkozy’ye Kaddafi gözaltısı
-
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
-
Hollanda'dan Türkiye açıklaması
-
İngiltere Rus diplomatları sınır dışı etti
-
BM, Türkiye’nin tepki gösterdiği rapora sahip çıktı