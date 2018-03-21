Sarkozy’ye Kaddafi gözaltısı

Sarkozy, 2011 yılında Libya lideri Kaddafi’nin öldürülmesiyle sonuçlanan askeri müdahalenin düğmesine basan ilk isimdi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007’deki seçim kampanyasının finansmanına yönelik kuşkular nedeniyle gözaltına alındı. İfadesine başvurulan Sarkozy’nin, eski Libya lideri Muammer Kaddafi’den aldığı ve milyonlarca Euro düzeyinde olduğu iddia edilen nakit parayı seçim kampanyasının finansmanında kullandığına yönelik şüpheler var. Nanterre’deki ofislerinde Sarkozy’nin ifadesini alan yolsuzluk, para aklama ve vergi kaçırma alanlarında uzman birimlerin gerekli görmeleri halinde gözaltı süresini 48 saate kadar uzatma hakkı var.

5 MİLYON EURO NAKİT

Sarkozy’nin zaferle çıktığı 2007’deki seçim kampanyasında Libya’nın rolüne ve olası kural dışılıklara yönelik ilk soruşturmayı 2012’de yayımlanan bir belge ateşlemişti. İlk soruşturma ise 2013’te başlatılmıştı. Başlangıçta iddialar büyük ölçüde işadamı Ziad Takieddine’in açıklamalarına dayanıyordu. Takieddine, 2006 sonu ile 2007 başı arasında Trablus’tan Paris’e 5 milyon Euro nakit para taşıdığını ve bu parayı dönemin Libya askeri istihbarat biriminin başındaki isim olan Abdallah Senouissi’den aldığını teyit etmişti. Bu paranın, önce dönemin İçişleri Bakanı Claude Gueant’a ardından Sarkozy’ye iletildiği de Takieddine’in açıklamaları arasındaydı.

NİYE ŞİMDİ

Takieddine’in açıklamalarının, Senouissi’nin 2012’deki beyanları ve dönemin Petrol Bakanı Choukri Ghanem’in notları ile örtüşmesi Sarkozy’nin etrafındaki çemberin de iyiden iyiye daralması sonucunu doğurdu. Bir zamanlar Kaddafi’ye yakın olmasıyla tanınan ve ‘Fransa ile işleri yürüten isim’ olarak bilinen Bechir Saleh, Fransız Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, “Kaddafi, Sarkozy’yi finanse ettiğini, Sarkozy ise para almadığını söylemişti. Kaddafi’ye, Sarkozy’den daha çok inanıyorum” demişti.

Libya soruşturması bu yılın başına kadar sessizce yürütülse de olayla bağlantılı olduğu yönünde şüpheler bulunan Fransız işadamı Alexandre Djouhr’un, Fransa’nın talebi üzerine Londra’da tutuklanmasıyla konu ısındı. Yolsuzlukla mücadele birimleri de bir süre önce, çok sayıda tanığa dayandırdıkları bilgiler ışığında, nakdin Sarkozy’nin seçim kampanyasında nasıl kullanıldığına yönelik bir raporu ilgili birimlere iletti. Sarkozy’nin ifadesine, gözaltına alınarak başvurulması yetkililerin daha detaylı, somut ve yeni bilgilere de ulaştığının göstergesi olarak algılanıyor.

KADDAFİ’NİN İPİNİ ÇEKTİ

Sarkozy ile Kaddafi arasındaki ilişki oldukça dikkat çekiciydi. Sarkozy’nin, çocuklara HIV virüsü bulaştırdıkları suçlamasıyla Libya’da tutuklu bulunan Bulgar hemşirelerin serbest bırakılmasını sağlamasının ardından Kaddafi, 34 yıl aradan sonra ilk kez 2007’de Paris’e ziyarette bulunmuştu. Kaddafi’nin, yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Hotel Marigny’nin bahçesine çadırını kurmasına izin veren Sarkozy, dört yıl sonra Libyalı liderin öldürülmesiyle sonuçlanacak sürecin düğmesine basan ilk isimdi. Sarkozy, NATO’nun Libya’ya askeri müdahalede bulunması için ön cephede mücadele verdi ve amacına ulaştı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Sarkozy, ‘gülünç’ ve ‘acemi manipülasyon’ diye nitelediği suçlamaları şu ana kadar hep reddetti. 1958’de kurulan 5’inci Cumhuriyet’te yargılanıp da ceza alan tek isim Sarkozy’nin selefi Jacques Chirac.