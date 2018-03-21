ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...

İki haftadır Ankara’daki en yetkili ağızlardan gelen ‘ABD ile Menbiç konusunda anlaştık’ açıklamalarına karşılık Washington ısrarla ‘henüz değil’ demeyi sürdürüyor.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın son açıklamalarına geçen hafta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklaması için verdiği yanıtın aynısıyla karşılık verdi. Nauert, henüz iki tarafın bir anlaşmaya varmadığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin şehir merkezinin TSK destekli gruplarla birlikte ele geçirilmesinin ardından yabancı TV kanallarına Türkiye ile ABD’nin Menbiç konusunda anlaştığını artık uygulama beklediklerini söylemişti. Kalın’ın açıklaması salı günkü basın brifinginde Sözcü Nauert’e hatırlatıldı.

Nauert, “Bu komik çünkü varılan bir anlaşma yok” dedi. Nauert geçen hafta benzer bir yanıtı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına cevaben vermişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert Washington ile Ankara arasındaki diplomatik görüşmelerin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağına ilişkin soruya ise “Şu anda ilan edeceğimiz bir şey yok” diyerek geçiştirdi.