AB'nin Türkiye'ye 'vize serbesti' şartı belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, ‘vize serbestisi’ sağlanması konusunda AB’nin karşılanmasını talep ettiği 72 kriter konusunda Türkiye’nin yapmayı planladığı değişiklikleri içeren çalışmaların tamamlandığını 7 Şubat’ta söylemişti.

‘Türk hükümetinden bazı işaretler geliyor’

Deutsche Welle’nin haberine göre, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye’ye ‘vize serbestisi’ konusu görüşüldü.

Çelik’in de katıldığı toplantıda AB, Türk vatandaşlarına ‘vize serbestisi’ sağlanmasını ‘terörle mücadele yasası’nın yumuşatılması şartına bağladı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, “Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır” dedi.

AB’nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye’nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, “Türkiye Avrupa’nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır” dedi. Türk hükümetinden bazı işaretler geldiğini söyleyen Hahn, ancak hukukun üstünlüğü konusunda durumun hala tatmin edici olmadığını kaydetti.

‘Cenevre sürecinin zorlaşmasından endişe ediyoruz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 26 Mart’ta, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’la bir araya gelecek.

Toplantıda, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ da görüşüldü. Bakanlar operasyonda siviller konusundaki endişelerini dile getirdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye’de askeri operasyonların amacının bugüne dek olduğu gibi IŞİD’le mücadele olması gerektiğini, AB’nin BM’nin Suriye’de barış için yürüttüğü süreci desteklediğini, bunun Suriye’de güvenilir bir siyasi geçiş için tek yol olduğunu söyledi.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın Dışişleri Bakanı Ekaterine Zaharieva ise Türkiye’nin güvenlik konusundaki kaygılarını anladığını belirtti ve “Ancak bizler doğal olarak operasyonda sivil ölümlerinden ve Cenevre sürecinin zorlaşmasından endişe ediyoruz” dedi.