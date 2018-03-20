BM'den Türkiye'ye flaş OHAL çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), devasa insan hakları ihlallerine yol açtığını söylediği OHAL uygulamasının sonlandırılması için Türkiye'ye çağrı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi takiben yürürlüğe giren OHAL'le gelinen duruma dair hazırladığı raporu aktaran BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ''OHAL'in rutin şekilde uzatılması yüz binlerce kişiye karşı çok geniş kapsamlı, derin çaplı insan hakları ihlallerine yol açtı'' dedi.

Bu insan hakları ihlallerine keyfi gözaltı, işkence ve diğer kötü muamele, keyfi şekilde çalışma hakkı ve hareket serbestisinin elinden alınması, ifade ve toplanma haklarının saldırıya uğramasının dahil olduğunu belirtti.

Raporla ilgili açıklamayı yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, 18 aylık OHAL'de yaklaşık 160 bin kişinin tutuklandığını, 152 bin devlet memurunun işten atıldığını, bunların çoğunun keyfi şekilde yapıldığını aktardı.

Öğretmenler, akademisyenler, yargıçlar ve avukatların işlerinden edildiğini ya da yargılandığını, gazetecilerin tutuklandığını, medya organlarının kapatıldığını, web sitelerine erişimin engellendiğini sıraladı.

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