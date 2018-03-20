Yunanistan: Sınırımızda alkollü bir Türk yakalandı, Adanalıyım dedi

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre , Yunan basını, alkollü olduğu belirtilen 40 yaşlarında bir Türk vatandaşının Meriç bölgesindeki Pazarkule hudut kapısından koşarak, Yunanistan’a yasadışı giriş yaptıktan sonra yakalandığını ileri sürdü.

Edinilen ilk bilgilere gore, Kastenies hudut kapısında yakalanan ve Yunan makamlarına Adanalı olduğunu söyleyen Türk vatandaşının üzerinden Yunanistan vizesi bulunmayan Türkiye pasaportu çıktı.

Yunan makamları, Pazarkule’den koşarak Kastanies’e kaçan Türk vatandaşının ifadedesini alabilmek için önce alkolün etkisini geçmesini bekliyor.

Haber sitesi “Skai” adı açıklanmayan TC vatandaşının kendisi gibi alkollü 3 arkadaşı ile birlikte Pazarkule’de sınırı geçmeye çalışırken Türk devrileri tarafından fark edildiğini ve Türk askerlerinin havaya ateş ettiklerini ileri sürdü.

“Skai” ayrıca, Türk devriyelerinin 3 kişiyi yakaladıklarını belirtti.