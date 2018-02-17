Hollanda'da 1915 olaylarıyla ilgili ‘soykırım’ tasarısı

ANKARA Büyükelçisi’ni geçen hafta resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda’nın, 1915 yılındaki Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyacağı öne sürülüyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Hıristiyan Birliği (CU) milletvekili Joel Voordewind’in sunduğu iki karar tasarısı dört koalisyon partisi tarafından destekleniyor.

Tasarılardan biri 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlıyor, diğer tasarı ise Hollandalı bir bakanın 24 Nisan’da Ermenistan’da düzenlenen anma törenlerine katılmasını öngörüyor. Hükümet üyesi partilerin, tasarıyı önümüzdeki hafta parlamentonun alt kanadı olan temsilciler meclisinin gündemine getirebileceği konuşuluyor.

Hollanda, 2016 Nisan ayı öncesinde Türk vatandaşlarına hitap etmek isteyen siyasilere izin vermemişti. Almanya üzerinden kara yoluyla Hollanda’ya geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye alınmaması diplomatik krize neden olmuştu. Türkiye ilişkilerin normalleşmesi için Bakan Sayan Kaya’dan özür dilenmesini istemiş, ancak Hollanda reddedince diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı.