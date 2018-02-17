Lavrov: ABD’nin PYD'ye desteği kötü niyetli

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Euronews televizyonuna verdiği röportajda ABD’nin Suriye'deki tutumunun kötü niyet içerebileceğini açıkladı.

'ABD SURİYE'DE OYUNLARINI KÜRTLER ÜZERİNDE KURDU'

Lavrov, “Tüm bu hikâye (Türkiye’nin Afrin harekâtı), bir kez daha ABD’nin zayıf vizyonunu, uzağı iyi görmediğini, her ne derseniz deyin, belki de kötü niyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Son 2-3 yıl boyunca ABD’nin özel kuvvetleri ve diğer askeri birimleri Suriye topraklarında yasalara aykırı bir şekilde varlık gösteriyor. Ne Şam tarafından bir davet, ne de BM’nin verdiği yetki var. Amerikalılar, Suriye’deki eylemlerinin daha başında oyunlarını Kürtler üzerinde kurdu ve Türkiye’nin memnuniyetsizliğini es geçti” diye konuştu.

Türkiye’nin bu konudaki tutumunun hiç kimse için ve hiçbir zaman sır olmadığını, Ankara’nın Suriye’nin içindeki bazı grupları, Türkiye ve diğer pek çok ülke tarafından terör örgütlerinin listesine alınan PKK’nın birer uzantısı olarak kabul ettiğine dikkat çekti.

'TÜRKİYE İZİN VERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI, ABD TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜNÜ ES GEÇTİ'

Rus diplomat, “Tüm bunlar belliydi. Türkiye birçok kez, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgesinin Kürtlerin kontrolüne geçmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Amerikalılar, Türkiye’nin görüşünü es geçerek, tüm bu süre boyunca Kürt birliklere günden güne sürekli ve yoğun bir şekilde silah tedarik etti” ifadelerini kullandı.

‘ABD’NİN SURİYE’NİN TÜRKİYE İLE SINIR BÖLGESİNDE GÜVENLİK GÜCÜ KURMA PLANLARI DEĞİŞMEDİ’

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, “ABD, 1.5 ay önce birden, Suriye ile Türkiye arasında güvenli bir bölgenin sağlanması için genelde Kürtlerden oluşan yaklaşık 30 bin kişilik güvenlik gücü kuracağını duyurdu. Daha sonra beceriksizce, söylediklerini reddetmeye çalıştılar. Ancak herkese açık gerçekler, bu redde rağmen asıl niyetlerinin değişmediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin kendisi için bir sürpriz olmadığını belirten Lavrov, "Ankara'nın Washington'a defalarca yaptığı uyarılar dikkate alınmadı" dedi.

‘ABD’NİN OYUNU ÇOK TEHLİKELİ’

ABD’nin kendi jeopolitik planlarının aksine ülkenin sadece bu bölgesinde Kürt meselesiyle oynamasının çok tehlikeli olduğunu belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu oyun, Kürt sorunun varlık gösterdiği ve Kürtlerin yaşadığı diğer birçok ülkelerde büyük sıkıntılara yol açabilir. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca Batılı meslektaşlarımızın yaptığı gibi o bölgeyi kurcalamadan, Kürtlere şu anda bulundukları sınırların içinde nasıl eşit haklar sağlanabileceğini düşünmek gerekir.”